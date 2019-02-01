США покидают Афганистан?

Кабул, , 10:44 — REGNUM Президент США Дональд Трамп заявил, что «США готовы вывести войска из Афганистана, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию в стране».

«Впервые они (талибы* — движение, запрещенное в России) говорят об урегулировании, о соглашении, — отметил Трамп,— Мы вернем наши войска домой, если это произойдет. Посмотрим, что будет. Но серьезные переговоры идут впервые».

Однако директор аналитической компании Kissinger Associates Томас Грэм, который занимал пост спецпомощника президента Джорджа Буша-младшего и старшего директора по России в Совете по национальной безопасности США, считает, что «переговорный процесс, который велся без оглядки на официальный Кабул, поднимает и немало вопросов, связанных с тем, как будут дальше развиваться не только события в Исламской Республике, но и отношения между глобальными игроками, которые участвуют в афганском урегулировании».

По его же словам, «если оценивать ситуацию объективно, то США и Талибан* (движение, запрещенное в России) «далеки от заключения конечного договора между собой, потому что оценка и мнение правительства в Кабуле тоже имеет значение». Но, по Грэму, перспективным фактом является то, что «вывод наших американских войск из Афганистана, сокращение американского присутствия — это признак того, что США будет обращать гораздо меньшее внимание на то, что происходит в Афганистане и в Центральной Азии».