Лидеры Восточноафриканского сообщества встретятся в Танзании

Аруша, Танзания, , 10:40 — REGNUM Главы стран — членов Восточноафриканского сообщества (ВАС) встретятся сегодня, 1 февраля, в городе Аруша на севере Танзании. Об этом сообщает BBC Swahili.

Причиной незапланированной встречи стал конфликт Руанды и Бурунди. Эта встреча должна была пройти в ноябре 2018 года.

Недавно Бурунди назвала Руанду своим врагом, а Руанда в свою очередь обвинила Уганду в незаконной депортации и издевательствах над гражданином Руанды.

Другие члены ВАС, помимо Танзании, — Кения и Южный Судан.

Президента Бурунди Пьера Нкурунзизу на встрече представит его заместитель, а президента Южного Судана Салву Киира представит особый посланник.

На встрече обсудят введение единой валюты, а также другие вопросы внутренней и внешней политики.

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