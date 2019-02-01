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США объявят о приостановке выполнения обязательств по ДРСМД — СМИ

Политика

Ранее официальный Вашингтон обвинил РФ в том, что она не соблюдает ДРСМД

Вашингтон, 1 февраля 2019, 10:38 — REGNUM  Власти США планируют приостановить на шесть месяцев выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление представители Вашингтона могут сделать в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники.

По их словам, после шести месяцев власти США могут принять решение о полном выходе из договора.

Источники подчеркивают, что если Российская Федерация выполнит требования США по данному вопросу, Вашингтон готов сохранить ДРСМД.

Как передавало ИА REGNUM, ранее официальный Вашингтон обвинил РФ в том, что она не соблюдает ДРСМД. Речь идет о российской ракете 9М729, радиус действия которой, по мнению американской стороны, якобы составляет от 500 до 5000 км.

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Российско-американские отношения
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