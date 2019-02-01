ДНР делает всё, чтобы добиться мирового признания

Донецк, , 10:37 — REGNUM Донецкая Народная Республика ведёт постоянную и планомерную работу, направленную на получение признания ДНР со стороны мирового сообщества. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, представляющая Донецк в Контактной группе.

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«Мы регулярно принимаем делегации из зарубежных стран, ведётся двусторонний диалог, уточняются формы взаимодействия», — приводит РИА Новости слова Никоноровой.

Глава МИД республики уверена, что чем больше в зарубежных странах будут говорить о ДНР «как о мирном и демократическом государстве», тем выше шансы на признание.

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Стороны делают ставку на сотрудничество в экономической, научной, информационной, культурной и спортивной сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года ДНР и ЛНР объявили о своей независимости от Украины. Киев суверенитет республик не признал, заявив, что эти территории «оккупированы Россией», и начал военную операцию против собственных граждан.