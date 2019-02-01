Украинские предприятия наладили выпуск критически важных боеприпасов

Киев, , 10:41 — REGNUM В 2018 году предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса освоили выпуск критически важных номенклатур боеприпасов, заявил министр обороны Украины Степан Полторак, сообщил 31 января официальный сайт правительства.

«Приняты меры для освоения производства ракет и боеприпасов на национальных предприятиях… речь идёт о 152-мм боеприпасах, 60−120-мм минах, 30-мм боеприпасы для автоматических пушек и 30−40-мм боеприпасы для гранатомётов», — рассказал Полторак.

Всего за год ВСУ получили около 500 тыс. боеприпасов, а также более 6 тыс. единиц военной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 января Верховная рада Украины предоставила министерству обороны Украины напрямую покупать вооружение за рубежом. Таким образом Украина упразднила посредника в виде государственной компании-посредника.

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