СМИ: в мэрии челябинского Чебаркуля прошла выемка документов

Чебаркуль, Челябинская область, , 10:31 — REGNUM В мэрии Чебаркуля Челябинской области утром 1 февраля прошла выемка документов. Об этом сообщают местные СМИ.

Как пишет издание Ura.ru, в мэрии работали сотрудники полиции и СКР. Всё прошло без «маски-шоу». Силовики показали свои удостоверения и изъяли некоторую документацию.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января силовики работали в мэрии Златоуста. По информации мэрии, сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД проводили оперативно-розыскное мероприятие в отношении местного муниципального предприятия «Коммунальные сети». Силовики запросили и изъяли некоторые документы.

Читайте ранее в этом сюжете: Силовики провели обыски в мэрии Златоуста