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Глава китайского парламента принял в Пекине эмира Катара

Политика

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу охарактеризовал отношения между Китаем и Катаром как «стратегическое партнерство»

Пекин, 1 февраля 2019, 10:26 — REGNUM  Высокопоставленный китайский законодатель Ли Чжаньшу встретился 31 января в Пекине с эмиром Катара Тамимом бин Хамадом Аль Тани, сообщает агентство Синьхуа.

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу охарактеризовал отношения между Китаем и Катаром как «стратегическое партнерство», которого удалось достичь благодаря усилиям председателя КНР Си Цзиньпина и эмира Катара Тамима бин Хамада Аль Тани в 2014 году.

Он также призвал стороны совместно развивать «Новый шелковый путь» и создавать надлежащее законодательное русло, в котором будет развиваться сотрудничество в сферах энергетики, инфраструктуры, инвестиций и двусторонних обменов.

Тамим, в свою очередь заявил, что Катар придает огромное значение взаимоотношениям с Китаем, согласившись с необходимостью совместно развивать «Новый шелковый путь» в сфере торговли, спорта и туризма.

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Политика Китая
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