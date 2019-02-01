Каталонские сепаратисты переведены в тюрьму Мадрида

Мадрид, , 10:29 — REGNUM Власти Испании перевели в Мадрид из каталонских тюрем арестованных политиков, обвиняемых в сепаратизме, сообщает 1 февраля Associated Press.

Судья Мануэль Марчена объяснил подобное решение желанием Верховного суда иметь обвиняемых в непосредственной близости, для решения вопросов, которые могут возникнуть в ходе подготовки слушаний, точная дата которых пока не назначена.

Всего перед судом предстанут десять человек, среди которых две женщины и трое отпущенных на свободу под залог. Подозреваемым в сепаратизме грозит до 25 лет лишения свободы за продвижение референдума о независимости Каталонии, который прошел 1 октября 2017 года.

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