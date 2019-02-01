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Опять нарушают права человека: HWR раскритиковала правительство Мьянмы

Политика

Ранее лидера Мьянмы наградили Нобелевской премией мира, теперь обвиняют в преступлениях

Нейпьидо, 1 февраля 2019, 09:58 — REGNUM  Правозащитная организация Human Rights Watch обвинила правительство в Мьянме в использовании сурового законодательства для преследования критиков своей политики, сообщает 1 февраля Reuters.

Правозащитники отмечают, что проблемы со свободой слова в стране начались в 2016 году, когда к власти пришла лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи.

«Аун Сан Су Чжи пообещала новую Мьянму, но правительство продолжает преследовать мирных оппозиционеров и подавлять акции протеста», — утверждают представители Human Rights Watch.

Напомним, критика правительства Мьянмы со стороны СМИ началась после кризиса с рохинджа, вызванного нападением боевиков на правительственные блок посты. Ответные действия военных привели к исходу из страны порядка 700 тыс. мирных граждан.

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