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Гуайдо рассказал, почему переворот в Венесуэле выгоден России

Политика

Москве и Пекину выгоднее поддержать ту силу, которая обеспечит стабильность в Венесуэле после смены власти в стране, заявил политик

Гуайдо рассказал, почему переворот в Венесуэле выгоден России
Иллюстрация:  asambleanacional.gob.ve
Хуан Гуайдо

Каракас, 1 февраля 2019, 09:51 — REGNUM  Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю. Об этом председатель Национального собрания Венесуэлы заявил в интервью Reuters.

По словам политика, и России, и Китаю выгоднее поддержать ту силу, которая обеспечит стабильность в Венесуэле после смены власти в стране.

«Мадуро не защищает Венесуэлу, не защищает чьи-либо инвестиции, и он не очень выгоден для этих стран», — подчеркнул оппозиционер, добавив, что направил некие сообщения в Москву и Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не пойдет ни на какие переговоры с законными власти страны и президентом республики Николасом Мадуро.

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Политический кризис в Венесуэле
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