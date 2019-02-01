Гуайдо рассказал, почему переворот в Венесуэле выгоден России

Каракас, , 09:51 — REGNUM Самопровозглашенный «временный президент» Венесуэлы Хуан Гуайдо пообещал, что смена власти в Боливарианской Республике будет выгодна России и Китаю. Об этом председатель Национального собрания Венесуэлы заявил в интервью Reuters.

По словам политика, и России, и Китаю выгоднее поддержать ту силу, которая обеспечит стабильность в Венесуэле после смены власти в стране.

«Мадуро не защищает Венесуэлу, не защищает чьи-либо инвестиции, и он не очень выгоден для этих стран», — подчеркнул оппозиционер, добавив, что направил некие сообщения в Москву и Пекин.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что не пойдет ни на какие переговоры с законными власти страны и президентом республики Николасом Мадуро.

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