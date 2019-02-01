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Медведев рассказал о стимулировании спроса на цифровизацию в России

Политика

1 февраля 2019 г. в Алма-Ате проходит заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС)

Медведев рассказал о стимулировании спроса на цифровизацию в России
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дмитрий Медведев

Алма-Ата, Казахстан, 1 февраля 2019, 09:50 — REGNUM  Около 30 стратегий цифровой трансформации госкорпораций и компаний с госучастием должны быть утверждены в России в ближайшие три года. Об этом на пленарной сессии форума «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0 Инновационная экосистема Евразии» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы (правительство России) стимулируем спрос на цифровизацию», — сказал Медведев.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 1 февраля 2019 г. в Алма-Ате проходит заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), посвященное развитию информационных технологий в странах Евразии.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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