США ищут партнеров, которые защитят курдов в Сирии

Вашингтон, , 09:45 — REGNUM Власти Соединенных Штатов разыскивают партнеров, которые могли бы занять их место в Сирии после окончательного вывода войск, сообщает 1 февраля Kurdistan24.

Причиной подобного решения стало желание обеспечить безопасность сирийским курдам, которые опасаются агрессии со стороны Турции, преследующей в Сирии свои национальные интересы.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии, данное решение вызвало обеспокоенность у многих участников конфликта, в первую очередь у курдов, которые пользовались защитой Вашингтона.

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