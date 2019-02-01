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США ищут партнеров, которые защитят курдов в Сирии

Политика

После вывода американских войск

США ищут партнеров, которые защитят курдов в Сирии
Курды на позиции

Вашингтон, 1 февраля 2019, 09:45 — REGNUM  Власти Соединенных Штатов разыскивают партнеров, которые могли бы занять их место в Сирии после окончательного вывода войск, сообщает 1 февраля Kurdistan24.

Причиной подобного решения стало желание обеспечить безопасность сирийским курдам, которые опасаются агрессии со стороны Турции, преследующей в Сирии свои национальные интересы.

Напомним, президент США Дональд Трамп отдал приказ о выводе американских войск из Сирии, данное решение вызвало обеспокоенность у многих участников конфликта, в первую очередь у курдов, которые пользовались защитой Вашингтона.

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Война в Сирии
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