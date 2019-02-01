Лукашенко назвал служение патриарха Кирилла примером подлинного гуманизма

Минск, , 09:38 — REGNUM В связи с 10-летием со дня интронизации свое поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Текст телеграммы опубликован 1 февраля пресс-службой белорусского лидера.

По словам Лукашенко, служение патриарха является примером подлинного гуманизма. Также глава белорусского государства подчеркнул, что предстоятель Русской православной церкви всегда относился к Белоруссии «с особым вниманием и заботой».

«Мы признательны за прилагаемые вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на приеме, посвященном 10-летию Поместного собора и Патриаршей интронизации, в Государственном Кремлевском дворце выступил президент России Владимир Путин.

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