Пятница, 1 Февраля 2019 года
09:43:07 МСК

Лукашенко назвал служение патриарха Кирилла примером подлинного гуманизма

Политика

Глава белорусского государства подчеркнул, что предстоятель РПЦ всегда относился к Белоруссии «с особым вниманием и заботой»

Лукашенко назвал служение патриарха Кирилла примером подлинного гуманизма
Иван Шилов © ИА REGNUM
Александр Лукашенко

Минск, 1 февраля 2019, 09:38 — REGNUM  В связи с 10-летием со дня интронизации свое поздравление Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу направил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Текст телеграммы опубликован 1 февраля пресс-службой белорусского лидера.

По словам Лукашенко, служение патриарха является примером подлинного гуманизма. Также глава белорусского государства подчеркнул, что предстоятель Русской православной церкви всегда относился к Белоруссии «с особым вниманием и заботой».

«Мы признательны за прилагаемые вами усилия по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений в ближнем и дальнем зарубежье», — подчеркнул Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января на приеме, посвященном 10-летию Поместного собора и Патриаршей интронизации, в Государственном Кремлевском дворце выступил президент России Владимир Путин.

Читайте также: Путин выступил на приеме в честь 10-й годовщины интронизации главы РПЦ

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Внешняя политика Белоруссии
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить