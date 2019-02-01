США обвинили Россию в новом нарушении договора РСМД — СМИ

Вашингтон, , 09:37 — REGNUM Соединенные Штаты заявили своим союзникам о том, что Россия якобы разместила дополнительные ракеты 9М729 «Новатор», что нарушает Договор о ликвидации ракет средней и меньше дальности (ДРСМД), пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванный источник.

По данным собеседника издания, Вашингтон проинформировал своих союзников о том, что Москва развернула четыре дивизиона ракет 9М729, тогда как еще три месяца назад у России было три таких дивизиона. В общей сложности, уверяет источник, РФ располагает почти 100 такими ракетами.

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Напомним, президент США Дональд Трамп обвинил Россию в том, что она не соблюдает ДРСМД. На ликвидацию вооружений, которые, по мнению Вашингтона, подпадают под действие договора, Москве было дано время до 2 февраля.

Речь идет ракете 9М729, радиус действия которой якобы составляет от 500 до 5000 км. В свою очередь в МИД РФ заявили, что 9М729 полностью отвечают требованиям ДРСМД.

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