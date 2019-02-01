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Facebook и Twitter удалили сотни аккаунтов, поддерживающих Иран

Политика

По мнению руководства соцсетей, с этих аккаунтов вели пропаганду в пользу Ирана

Тегеран, 1 февраля 2019, 10:05 — REGNUM  Facebook и Twitter удалили из своих соцсетей аккаунты, якобы ведущие скрытую кампанию в пользу властей Ирана. Об этом представители компаний сообщили в блогах соцсетей.

Facebook объявил об удалении 783 страниц, групп и пользователей, замешанных в «скоординированном недостоверном поведении» в Facebook и Instagram. В сообщении говорится, что их активность «направлялась из Ирана».

Почти одновременно с этим Twitter объявил об удалении 6 тыс. сообщений, которые предположительно были созданы для попытки повлиять на промежуточные выборы в конгресс США в ноябре 2018 года. Представители соцсети отметили, что основная часть дезинформации создавалась внутри США, но отдельные источники, вероятно, располагались в Иране, Венесуэле и России.

Кроме того, Twitter удалил 416 аккаунтов, которые могли иметь отношение к российскому Агентству интернет-исследований. При этом в соцсети отмечают, что не могут доказать эту связь.

Напомним, в августе 2018 года Facebook удалил более 650 учетных записей, созданных для распространения политической информации, нацеленной на пользователей из Ближнего Востока, Латинской Америки, США и Великобритании. Twitter также приостановил порядка 300 аккаунтов, осуществлявших «скоординированные манипуляции» и зарегистрированных в Иране.

Тогда компания FireEye, специализирующаяся на кибербезопасности, заявила, что подобные акции, «похоже, не были разработаны специально для влияния на результаты промежуточных выборов в США в 2018 году», так как они «выходят далеко за рамки американской аудитории и политики США».

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