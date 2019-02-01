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«Важный прогресс»: Китай пошел на торговые уступки США

Политика

Китай обязался активно наращивать динамику увеличения ввоза из США сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов, промышленных товаров и услуг

«Важный прогресс»: Китай пошел на торговые уступки США
www.siicex.gub.uy
Торговый флот

Пекин, 1 февраля 2019, 08:45 — REGNUM  Китаю и США удалось договориться о снижении дисбаланса в торговле и достичь «важного прогресса» в ходе последнего раунда переговоров. Об этом говорится в сообщении китайского министерства коммерции.

В ведомстве назвали честными, предметными и плодотворными переговоры, проведенные представителями сторон. Речь шла о ключевых вопросах, в том числе торговом балансе и разработке механизма по реализации договоренностей.

По соглашению, США и Китай будут предпринимать эффективные меры для сокращения торгового дисбаланса. Китай обязался активно наращивать ввоз из США сельскохозяйственной продукции, энергоресурсов, промышленных товаров и услуг.

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Отмечено также, что в феврале торговый представитель США Роберт Лайтхайзер и глава минфина Стивен Мнучин прибудут в Китай для дальнейших двусторонних консультаций по торговым вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января в США стартовали очередные китайско-американские торговые переговоры. Президент США Дональд Трамп отвел Китаю срок до 1 марта: если противоречия в торговле не будут улажены, Китаю грозит очередное повышение американских пошлин на импорт.

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