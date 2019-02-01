Пятница, 1 Февраля 2019 года
08:43:52 МСК

Президент Судана протестующим: Вы не сможете сместить власть через соцсети

Политика

В ходе антиправительственных протестов, по официальной информации, погибло 30 человек

Хартум, 1 февраля 2019, 08:40 — REGNUM  Президент Судана Омар аль-Башир 31 января высмеял использование протестующими социальных сетей для мобилизации населения против его правительства, находящегося уже три десятилетия у власти. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Вы не сможете изменить правительство или президента через WhatsApp или Facebook. Это можно осуществить только путем выборов. Только народ решает, кто станет президентом», — заявил аль-Башир на телевидении.

Антиправительственные протесты в Судане начались 19 декабря, по официальным данным, число погибших составляет 30 человек.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Акции протеста
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить