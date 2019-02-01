Президент Судана протестующим: Вы не сможете сместить власть через соцсети

Хартум, , 08:40 — REGNUM Президент Судана Омар аль-Башир 31 января высмеял использование протестующими социальных сетей для мобилизации населения против его правительства, находящегося уже три десятилетия у власти. Об этом сообщает Daily Monitor Uganda.

«Вы не сможете изменить правительство или президента через WhatsApp или Facebook. Это можно осуществить только путем выборов. Только народ решает, кто станет президентом», — заявил аль-Башир на телевидении.

Антиправительственные протесты в Судане начались 19 декабря, по официальным данным, число погибших составляет 30 человек.