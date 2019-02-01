Пятница, 1 Февраля 2019 года
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США ввели визовые санкции против Ганы

Политика

Правительство африканского государства «отказывалось или необоснованно задерживало принятие своих граждан, высланных из Соединенных Штатов»

Вашингтон, 1 февраля 2019, 08:32 — REGNUM  Власти США ввели в отношении Ганы визовые ограничения после того, как власти страны отказались принимать своих граждан, депортированных из Соединенных Штатов. Об этом говорится в опубликованном заявлении министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

Отмечается, что решение было принято после того, как глава ведомства Кирстьен Нильсен уведомила госсекретаря США Майка Помпео о том, что правительство африканского государства «отказывалось или необоснованно задерживало принятие своих граждан, высланных из Соединенных Штатов».

«Госсекретарь Помпео приказал дипломатическим должностным лицам в Гане ввести визовые ограничения для определенных категорий заявителей», — говорится в тексте документа.

В том случае, если власти Ганы не пойдут навстречу пожеланиям Вашингтона, санкции могут быть введены для более широкого круга граждан, подчеркнули в МВБ.

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Внешняя политика США
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