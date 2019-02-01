Украинские выборы наполовину оплачиваются «чёрным налом» — КИУ

Киев, , 08:33 — REGNUM Начиная с 90-х годов XX века, избирательные кампании на Украине на 50% финансируются за счёт теневых доходов, заявил председатель Комитета избирателей Украины (КИУ) Алексей Кошель, сообщил 31 января телеканал «Громадське».

"Проблема теневого финансирования избирательных кампаний — достаточно серьёзная… Речь идёт о том, что политики используют наличные средства, Речь идёт о чёрных кассах… Традиционно с начала 90-х украинская политика и украинские выборы в объеме более 50% финансируются за счет теневых средств», — рассказал Кошель.

Он отметил, что большая часть теневых средств — это так называемый «чёрный нал».

Кошель добавил, что украинское законодательство не предусматривает серьёзного наказания за подобные правонарушения. Ни один кандидат, уличённый в теневом финансировании своей избирательной кампании, не может быть снят с выборов.

Напомним, в конце 2018 года Верховная рада Украины выделила из бюджета страны $36 млн так называемому «президентскому фонду». Эксперты уверены, что эти деньги пойдут на финансирование избирательной кампании президента Петра Порошенко, так как позволят ему за государственный счёт проявлять «заботу о народе»: финансировать открытие компьютерных классов, ремонт школьных автобусов, а также выдавать стипендии молодым учёным и многое дургое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Дмитрий Добродомов предупредил граждан Украины, что любые деньги, вложенные в выборы на Украине, победители с лихвой вернут обратно, причём за счёт самих же избирателей.

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