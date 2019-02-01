Еще трое езидов спасены из плена ИГИЛ*

Эрбиль, Ирак, , 08:31 — REGNUM На территории Сирии из плена ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождены трое езидов: женщина и двое ее детей, сообщает 31 января Kurdistan.ru.

«Три человека были спасены из плена «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — подтвердили в правительстве Иракского Курдистана.

В общей сложности усилиями правоохранительных органов курдской автономии и их сирийских коллег за январь 2019 года были спасены 27 езидов.

Напомним, начиная с 2014 года, когда боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начали активную преступную деятельность в Ираке и Сирии, ими было похищено 6 тыс. 417 езидов, в основном женщин и детей.

При поддержке Отрядов народной Самообороны, а также американской авиации удалось спасти значительное число езидов, в настоящее время свыше 3 тыс. человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.

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