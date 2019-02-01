«Создание европейской армии займет некоторое время» — минобороны Франции

Париж, , 08:31 — REGNUM Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что создание общеевропейской армии, проекта, которого опасается Организация Североатлантического договора (НАТО), «займет некоторое время», но демонстрирует решимость европейских стран обеспечить свою безопасность, сообщает Le Figaro.

«Выражение общеевропейская армия — это образ, используемый президентом Франции для лучшего понимания того, что делает Европейский союз для своей защиты», — отметила она.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель возродили проект общеевропейской безопасности, когда в конце января 2019 года в Ахене был подписан договор о франко-германской дружбе. Глава испанского правительства Педро Санчес также продемонстрировал свою поддержку проекта в речи о будущем Европы.

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