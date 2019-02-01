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Военные Судана: мы не допустим развала государства

Политика

Беспорядки продолжаются

Хартум, 1 февраля 2019, 08:21 — REGNUM  Представители командования вооруженных сил Судана заявили, что никогда не позволят развала государства, сообщает 31 января Al Jazeera.

Заявление было сделано в контексте непрекращающихся массовых акций протеста, продолжающихся несколько недель.

Манифестанты требуют отставки президента Омара аль-Башира, возглавляющего государство порядка 30 лет. Некоторые оппозиционеры призывали армию поддержать протестующих.

«Вооруженные силы не позволят Судану развалиться, также они избавят его от непредсказуемости хаоса», — говорится в заявлении командующего штабом вооруженных сил страны генерала Камаля Абдул Мааруфа.

Напомним, президент Судана Омар аль-Башир пришел к власти в результате бескровного переворота в 1989 году. Сам бывший военный, он отметил, что передаст власть лишь военному или в ходе демократических выборов.

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