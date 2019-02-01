Суд США признал власти Сирии виновными в гибели журналистки Колвин

Вашингтон, , 08:15 — REGNUM Американский суд возложил ответственность за гибель в Сирии военной журналистки Sunday Times Мэри Колвин на правительство Башара Асада и постановил выплатить семье убитой более $300 млн в качестве компенсации, пишет 31 января Daily Beast.

По мнению судебной инстанции, в 2012 году Колвин и фотограф из Франции Реми Ошлик погибли в результате сознательно нанесенного артиллерийского удара по району, где находилась их студия, в городе Хомс.

Ранее в Дамаске заявили, что гибель Колвин в Хомсе была случайностью, а сама журналистка прибыла на территорию государства нелегально и погибла не в результате обстрела, а подорвавшись на самодельной мине.

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