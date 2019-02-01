США: вывод войск из Южной Кореи с КНДР не обсуждался

Пало-Альто, США, , 08:11 — REGNUM Представители США никогда не обсуждали с КНДР вывод американского контингента с территории Южной Кореи. Об этом заявил спецпредставитель госдепа США Стивен Биган, выступая в Стэнфордском университете.

По его словам, американская сторона не участвует ни в каких дипломатических дискуссиях, предполагающих такой вариант в рамках переговоров с Северной Кореей по денуклеаризации. Разговор о выводе войск из Южной Кореи никогда не шел, подчеркнул дипломат.

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Биган добавил, что будущее альянса США и Южной Кореи не входит в его зону ответственности. За это отвечает директор по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону американского госдепа.

Напомним, американский военный контингент присутствует в Южной Корее с 1953 года, когда завершилась Корейская война.

Как сообщало ИА REGNUM, США и Северная Корея готовятся к второй по счету встрече глав государств. Президент США Дональд Трамп 31 января сообщил о согласовании даты и места проведения саммита, однако деталей не привел.

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