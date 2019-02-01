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Иракские курды нуждаются в оружии для борьбы с терроризмом

Политика

Боевики побеждены, но не уничтожены

Эрбиль, Ирак, 1 февраля 2019, 08:01 — REGNUM  Высокопоставленный военачальник Джафар Мустафа пешмерга призвал международное сообщество способствовать вооружению курдских формирований, сообщает 31 января Kurdistan24.

Иракские курды нуждаются в тяжелом вооружении для более эффективной борьбы с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Это правда, что ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Однако, они по-прежнему существуют и продолжают действовать», — подчеркнул курдский военный.

Напомним, власти Ирака объявили о победе над «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) еще в декабре 2017 года, однако борьба с террористами на этом не закончилась: многочисленные спящие ячейки регулярно пробуждаются для совершения преступлений.

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