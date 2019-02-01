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Медведев примет участие в заседании ЕАЭС в Алма-Ате

Политика

Будут рассмотрены вопросы развития цифровых экономик стран союза

Москва, 1 февраля 2019, 07:54 — REGNUM  Сегодня, 1 февраля, председатель правительства России Дмитрий Медведев посетит Алма-Ату (Казахстан), где примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС), сообщается на сайте правительства РФ

В частности в ходе заседания будет рассмотрен ход реализации цифровой повестки ЕАЭС.

Также в ходе визита Медведев примет участие в форуме «Цифровая повестка в эпоху глобализации 2.0. Инновационная экосистема Евразии»

«Цель форума — выработать меры, позволяющие ускорить развитие цифровых экономик стран ЕАЭС и повысить их конкурентоспособность», — говорится в официальном сообщении.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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