Трамп рассказал, сколько можно заработать на президентской должности

Вашингтон, , 07:53 — REGNUM За время своего пребывания на посту президента Соединённых Штатов Дональд Трамп понёс серьёзные финансовые потери. Об этом нынешний глава Белого дома заявил сегодня, 1 февраля, в интервью изданию The New York Times.

По словам Трампа, суммы, которые он потерял за этот период, — невероятные, однако точных цифр президент США называть не стал.

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«Я потерял огромные суммы, занимаясь этой работой. Это одно из самых великих убыточных занятий», — сказал американский лидер, отметив, что, к счастью в деньгах он не нуждается.

Несмотря на понесённые финансовые потери, Трамп признался, что любит свою работу и намерен баллотироваться в президенты на второй срок.

Как сообщало ИА REGNUM, Дональд Трамп был избран президентом США в ноябре 2016 года. За первый год его пребывания на этом посту, по данным ежегодного рейтинга 400 богатейших людей в США от журнала Forbes, состояние главы Белого дома уменьшилось на $600 млн — до $3,1 млрд. Американский лидер занял 248-е место, опустившись при этом сразу на 92 позиции по сравнению с 2016 годом.

При этом, по данным того же журнала, уже в 2018 году президент США Дональд Трамп заработал почти $35 млн, продав несколько объектов недвижимости — это жилищный комплекс в Бруклине, помещения в 64-этажном здании в Лас-Вегасе, земельные участки за пределами Лос-Анджелеса и складское помещение в Южной Каролине. При этом стоимость недвижимости, оставшейся у Дональда Трампа, оценивается в $437 млн.

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