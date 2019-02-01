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Премьер-министр Франции прибудет в Бордо на встречу с мэром города

Политика

Премьер-министр Франции Эдуард Филипп встретится с мэром города Аленом Жюппе

Париж, 1 февраля 2019, 07:53 — REGNUM  Премьер-министр Франции Эдуард Филипп отправится сегодня, 1 февраля, в Бордо, где встретится с мэром города Аленом Жюппе и посетит торговцев, пострадавших от демонстраций «желтых жилетов», сообщает Le Figaro.

Согласно официальной программе, Эдуард Филипп должен прибыть в здание муниципалитета города Бордо на встречу с мэром. Во второй половине дня премьер-министр ознакомится с проектом благоустройства города Euratlantique, а затем встретится с торговцами, чей бизнес пострадал от демонстраций «желтых жилетов».

Издание отмечает, что активисты движения «желтые жилеты» готовятся к приезду премьер-министра в Бордо. В социальной сети Facebook некоторые представители «желтых жилетов» планируют встретить Эдуарда Филиппа в мэрии города Бордо.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр города Бордо Ален Жюппе призвал к диалогу с представителями движения «жёлтые жилеты». По его словам, демонстрации негативно сказываются на имидже и экономике Бордо.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Бордо призвал участников движения «желтые жилеты» к диалогу

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Политическая жизнь Франции
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