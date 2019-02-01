В Пентагоне предсказали возврат территорий Сирии под власть ИГ*

Вашингтон, , 07:30 — REGNUM Террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) способны вновь захватить ранее потерянные территории в Сирии примерно за год. Об этом со ссылкой на доклад Пентагона сообщает телеканал NBC.

По мнению экспертов американского военного ведомства, это может произойти при условии отсутствия военного давления со стороны сирийской армии или других сил. В Пентагоне подчеркнули, что данный вариант вероятен в условиях сохранения некоторого вакуума власти, который на сегодняшний день имеется в некоторых районах САР.

Для того, чтобы «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватило власть на этих территориях, полагают эксперты Пентагона, ему понадобится от шести месяцев до одного года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан заявил, что Сирия «в течение нескольких недель» будет полностью защищена от членов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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