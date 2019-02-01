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Генеральное консульство России откроется в Харбине

Политика

Это будет способствовать расширению торгово-экономических связей между двумя странами

Москва, 1 февраля 2019, 07:26 — REGNUM  В Харбине (Китай) откроется Генеральное консульство Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что открытие Генконсульства в Харбине будет способствовать расширению торгово-экономических и гуманитарных между Россией и Китаем.

Ранее (в сентябре 2015 года) состоялось открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке.

На эту тему: На Пхукете откроется генконсульство России

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Министерство иностранных дел России открыло Генеральное консульство. в Таиланде на острове Пхукет.

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Российско-китайские отношения
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