Генеральное консульство России откроется в Харбине

Москва, , 07:26 — REGNUM В Харбине (Китай) откроется Генеральное консульство Российской Федерации. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте правительства РФ.

В документе отмечается, что открытие Генконсульства в Харбине будет способствовать расширению торгово-экономических и гуманитарных между Россией и Китаем.

Ранее (в сентябре 2015 года) состоялось открытие Генерального консульства Китайской Народной Республики (КНР) во Владивостоке.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2018 года Министерство иностранных дел России открыло Генеральное консульство. в Таиланде на острове Пхукет.

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