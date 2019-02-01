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В Астане планируют оптимизировать административные расходы

Политика

Власти Астаны планируют повысить качество медицинских услуг за счет внедрения механизма общественного контроля

Астана, 1 февраля 2019, 07:25 — REGNUM  В акимате (администрации) Астаны в 2019 году планируют оптимизировать административные расходы и сократить площади подведомственных организаций, сообщили 31 января в пресс-службе администрации города.

Власти Астаны также планируют внедрить механизм общественного контроля, за счет которого будет повышено качество медицинских услуг и обеспечить комфортную городскую среду.

Менеджер проекта «Астана — адалдық алаңы» Руслан Жусупов напомнил, что в 2018 году в городе проведена модернизация медицинских услуг с целью оптимизации финансирования. В частности, в аутсорсинг были переданы все вспомогательные услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря 2018 года директор департамента государственных услуг агентства по делам госслужбы и противодействия коррупции Ильдар Уйсумбаев заявил, что ежегодная экономия за счет сокращения площадей в государственных органах Казахстана может составить 1 млрд тенге ($2,66 млн).

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