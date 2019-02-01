Кургинян: «Либеральная мерзость привела Европу к нацизму»

Москва, , 07:20 — REGNUM Необузданный либерализм нужен для того, чтобы на первом такте унизить народа, а на втором такте навязать нацизм, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Кургинян рассказал, в чем заключается суть термина «веймаризация» Германии, которая происходила во времена Веймарской Республики и как эта самая «веймаризация» использовалась в интересах становления фашизма.

«Разгромили империю, там началась либеральная жалкая мерзость с постоянным калейдоскопом правительств, идей, с чудовищной инфляцией и всем. Эта мерзость либеральная привела Европу к нацизму. Они сработали в две руки: с одной стороны — эта либеральность, которая все это довела до полного ужаса, с другой стороны — иммунная реакция на все это: «Мы так не хотим». Она была перехвачена и повернута в нацистскую сторону мимо всего, что реально можно называть национальным достоинством», — заявил эксперт.

Как заявлял ранее Кургинян, поскольку единственной страной, которая действительно дала сопротивлялась нацизму и дала ему отпор был Советский Союз, а единственными силами, которые боролись с нацизмом в Европе были коммунисты, современный европеец, ощущая себя нацистских холуём, страстно подсознательно желает уничтожить все, что связано с советским вкладом в победу.

Читайте ранее в этом сюжете: Кургинян: современный европеец понимает, что он мразь и нацистский раб