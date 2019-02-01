Париж назвал условие, при котором признает Гуайдо президентом Венесуэлы

Париж, , 07:31 — REGNUM Премьер-министр Франции Эдуард Филипп заявил, что Париж «признает» Хуана Гуайдо в качестве «временного президента» Венесуэлы, если выборы не будут объявлены до воскресенья, 3 февраля, сообщает Le Figaro.

«Если в этот восьмидневный срок, установленный президентом Франции Эммануэлем Макроном и несколькими европейскими лидерами 26 января, не будут назначены выборы, мы признаем в полной координации с нашими европейскими партнерами Хуан Гуайдо в качестве президента Венесуэлы», — объявил Эдуард Филипп.

По словам премьер-министра, переизбрание преемника Уго Чавеса в мае 2018 года «явно не соответствовало ни одному из основных условий демократии».

«Наша обязанность, как Франции, так и Европейского союза, заключается в том, чтобы поддержать волю народа Венесуэлы», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианс сожалением заявил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро не ответил на европейское требование о досрочных выборах.

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