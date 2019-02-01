Трамп анонсировал новые торговые переговоры между США и Китаем

Вашингтон, , 07:18 — REGNUM В середине февраля 2019 г. в Китай прибудут министр финансов США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер. Об этом, как передает агентство «Синьхуа», сообщил президент США Дональд Трамп во время встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

«Торговый представитель Роберт Лайтхайзер и министр финансов Стивен Мнучин возглавят рабочую группу США в Китае, чтобы продолжить консультации (по торговым вопросам) с Китаем в середине февраля», — сказала глава Белого дома США.

Ранее о важном прогрессе, достигнутом в ходе переговоров с представителями США, сообщили представители китайской делегации.

По их словам, переговоры по торговым вопросам между Пекином и Вашингтоном являются «откровенными, специфическими и продуктивными».

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