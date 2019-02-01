Главная курдская партия Ирака нашла компромисс с исламистами

Эрбиль, Ирак, , 07:31 — REGNUM Исламисты Иракского Курдистана заявили об улучшении своих отношений с правящей в регионе Демократической партией Курдистана (ДПК), сообщает 31 января Kurdistan.ru.

Представители «Исламской группы Курдистана» встречались с чиновниками из ДПК в целях поиска компромисса по вопросу формирования нового правительства автономии.

«Мы выражаем надежду на то, что обе стороны готовы к совместному сотрудничеству и ответственно подходят к решению сложившихся сложностей», — подчеркнул глава «Исламской группы Курдистана» Али Балир.

Напомним, в Иракском Курдистане парламентские выборы прошли еще в сентябре 2018 года, однако в регионе до сих пор не сформировано правительство. Правящей партии для этого необходимо заручиться поддержкой оппозиции.

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