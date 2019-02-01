Кургинян: современный европеец понимает, что он мразь и нацистский раб

Москва, , 07:02 — REGNUM Современный европеец в глубине души понимает, что они либо нацист, либо нацистский раб, потому что Европа сладострастно и целиком, за исключением компартий европейских стран, легла под Гитлера, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам эксперта, в подсознании современного европейца доминирует картина, согласно которой Европа должна прогнуться под фашизм, она же управляет его поведением.

«Он понимает, что достаточно ему посмотреть на Советский Союз и левые боровшиеся движения… честно, и он поймет, что он мразь, он нацистский раб или нацист. Он же не будет это признавать, поэтому этот европеец хочет уничтожить русский вклад в победу, уничтожить всю эту левизну, любым способом растоптать Победу, потому что она его унижает», — заявил Кургинян, добавив, что на втором шаге европеец начинает прогибаться под нацизм.

Как заявлял ранее эксперт, страшная правда для Европы заключается в том, что никто, кроме СССР и коммунистов не воевал по-настоящему против нацизма. Все же как бы антифашистские движения не из левых были искусственно созданы США и Великобритании, чтобы оттенить левых.

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