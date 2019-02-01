Кургинян: Только СССР и компартии Европы не прогнулись под Гитлера

Москва, , 06:49 — REGNUM Во время Второй мировой войны против фашизма реально воевал только Советский Союз и левые движения Европы, все остальные — прогнулись под него, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Мы увидим в первом приближении страшную правду. Сражался против фашизма по-настоящему Советский Союз и компартии всех этих стран: Франции, Югославии… Все, что было другое было быстро сконструировано из ничего, из дерьма и засунуто англо-американцами в процесс», — заявил политолог.

По его словам, невозможно отрицать тот факт, что Европа прогнулась под Гитлера сладострастно и только левые силы не прогнулись и Советский Союз. Если же это убрать из мира, то окажется, по словам эксперта, что ничего кроме фашистов и их прихвостней не останется.

Напомним, что 30 назвавшихся «европейскими интеллектуалами» написали открытое письмо о судьбах Европы, которое было опубликовано газетой Guardian. Среди них оказалась белорусская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, которая поддержала Майдан, а Украине и усиленно не замечает фашизм на Украине и в Прибалтике.

Однако, в письме она обеспокоена возможным «взрывом ксенофобии и антисемитизма», который грозит Старой Европе в связи с предстоящими выборами в Европарламент, которые могут победить правые при «все более наглом вмешательстве хозяина Кремля».

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