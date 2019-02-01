Дыма без огня не бывает: разговоры о слиянии Приморья и Сахалина реальные?

Владивосток, , 06:24 — REGNUM По сообщениям СМИ, через месяц-другой в Приморье и на Сахалине власти начнут подготовку к проведению общенародного референдума по слиянию одного региона с другим. При этом ещё некоторое время назад губернатор Приморского края Олег Кожемяко считал нецелесообразным подобные манёвры с субъектами, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Речь об объединении Сахалина с Приморьем зашла ещё во время предвыборной компании Олега Кожемяко в 2018 году. Озвучено предложение было и на ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина. Высказывались разные мнения, приводились доводы, аргументы «за» и «против». Потом волна поутихла, и вот вновь пошли разговоры, теперь более конкретные.

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Так, по информации Znak.сom, источник, близкий к полпредству Дальневосточного федерального округа, рассказал, что, вполне вероятно, в 2019 году будет референдум по теме слияния двух регионов.

«Вопрос о создании макрорегиона с повестки не снят. Весьма возможно, что весной всё же начнется подготовка референдума», — пишет издание.

Вместе с тем в администрации президента сказали, что «вопрос объединения субъектов не рассматривается».

Напомним, согласно действующему сегодня в РФ законодательству, объединиться могут лишь регионы, имеющие общие границы. Сахалинская область — единственный островной регион России, общих границ он не имеет ни с одним другим регионом Дальнего Востока.

Как сообщало ИА REGNUM, после того как Владимир Путин назначил губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко на должность врио губернатора Приморья, активно велись разговоры о возможном слиянии Сахалина и Приморья.

На пресс-конференции президент на прозвучавший об этом вопрос ответил:

«Объединение любых субъектов Федерации — это дело самих субъектов. Если захотят Приморье и Сахалин, то надо смотреть законы. Сахалин самодостаточный регион. Средний доход населения получше. Это внутреннее дело двух регионов. У нас целый комплекс развития Дальнего Востока и Приморского края: это развитие ТОР, портов, аэропортов. Будем обязательно развивать науку, образование, Дальневосточный федеральный университет, судостроительный кластер — там будут строиться самые крупные по тоннажу суда в России, такие не строились даже в советские времена. Я не сомневаюсь, что мы добьёмся положительных результатов».

Свою позицию по вопросу слияния озвучил в декабре 2018 года и Олег Кожемяко. Отвечая на вопрос журналистов о его позиции, Кожемяко сказал, что в настоящее время таких предпосылок он не видит, подчеркнув при этом, что у каждого региона есть определенные задачи.