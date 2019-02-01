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Вашингтон призвал Пхеньян раскрыть детали ядерной программы

Политика

Соединенные Штаты хотят, чтобы Северная Корея ознакомила их с декларацией по ракетной и ядерной программам

Стэнфорд, США, 1 февраля 2019, 06:04 — REGNUM  Декларация о ракетной и ядерной программах должна быть предоставлена Вашингтону Пхеньяном, заявил спрецпредставитель госдепа по КНДР Стивен Биган.

Выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США), Биган заявил, что Вашингтон хочет знать, сколько и какое оружия есть у Пхеньяна, иметь полную декларацию как по ракетной, так и по ядерной программам. И уж затем нужно будет говорить о полной денуклеаризации.

Американец отметил, что эксперты должны получить доступ к ядерным объектам Северной Кореи, чтобы проводить «мониторинг ключевых объектов по международным стандартам» и, в случае необходимости, уничтожать оружие массового поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Биган готовится ко встрече с представителем Северной Кореи в Сеуле 3 февраля. В конце месяца планируется американо-северокорейская встреча на высочайшем уровне.

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