Вашингтон призвал Пхеньян раскрыть детали ядерной программы

Стэнфорд, США, , 06:04 — REGNUM Декларация о ракетной и ядерной программах должна быть предоставлена Вашингтону Пхеньяном, заявил спрецпредставитель госдепа по КНДР Стивен Биган.

Выступая в Стэнфордском университете (штат Калифорния, США), Биган заявил, что Вашингтон хочет знать, сколько и какое оружия есть у Пхеньяна, иметь полную декларацию как по ракетной, так и по ядерной программам. И уж затем нужно будет говорить о полной денуклеаризации.

Американец отметил, что эксперты должны получить доступ к ядерным объектам Северной Кореи, чтобы проводить «мониторинг ключевых объектов по международным стандартам» и, в случае необходимости, уничтожать оружие массового поражения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Биган готовится ко встрече с представителем Северной Кореи в Сеуле 3 февраля. В конце месяца планируется американо-северокорейская встреча на высочайшем уровне.

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