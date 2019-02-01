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Интронизация Епифания в Киеве пройдет без патриарха Варфоломея

Политика

На торжество из Константинополя приедут два минтрополита и два игумена

Стамбул, Турция, 1 февраля 2019, 05:48 — REGNUM  Участия константинопольского патриарха Варфоломея в интронизации (торжественном возведении на престол) главы ПЦУ Епифания не планируется, сообщает Romfea.gr.

Уточняется, что в торжестве от Константинополя будет участвовать делегация, но патриарх ни в этот раз, на в другие разы не участвовал и не будет участвовать в интронизациях предстоятелей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Епифаний намерен отправиться в турне по странам, которые признали ПЦУ. Но сначала он проедет по Украине.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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