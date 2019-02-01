Трамп обещал высокому гостю из Китая несколько встреч

Вашингтон, , 05:30 — REGNUM Несколько встреч в ближайший месяц пройдет в Белом доме при участии вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По итогам переговоров с Лю Хэ, завершившихся 31 января, американский лидер сказал, что принимать китайского гостя в Белом доме — большая честь. По его словам, в феврале пройдет еще несколько консультаций по торговому соглашению.

«В настоящее время отношения между Соединенными Штатами и Китаем находятся на очень высоком уровне», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Вашингтоне завершились переговоры по торговому соглашению с Пекином. Трамп заявил, что если до начала марта Вашингтону и Пекину не удастся договориться, то американская сторона введет повышение пошлин на китайские товары.

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