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Трамп обещал высокому гостю из Китая несколько встреч

Политика

Президент Штатов: «Отношения между США и Китаем находятся на очень высоком уровне»

Вашингтон, 1 февраля 2019, 05:30 — REGNUM  Несколько встреч в ближайший месяц пройдет в Белом доме при участии вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, сообщил журналистам американский президент Дональд Трамп.

По итогам переговоров с Лю Хэ, завершившихся 31 января, американский лидер сказал, что принимать китайского гостя в Белом доме — большая честь. По его словам, в феврале пройдет еще несколько консультаций по торговому соглашению.

«В настоящее время отношения между Соединенными Штатами и Китаем находятся на очень высоком уровне», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 31 января в Вашингтоне завершились переговоры по торговому соглашению с Пекином. Трамп заявил, что если до начала марта Вашингтону и Пекину не удастся договориться, то американская сторона введет повышение пошлин на китайские товары.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп дал Китаю срок до 1 марта

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Торговая война между Китаем и США
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