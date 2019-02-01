Трамп может назначить Хермана Кейна в совет управляющих ФРС

Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Президент США Дональд Трамп рассматривает Хермана Кейна в качестве кандидата на одно из мест в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, Кейн, бывший глава сети пиццерий Godfather’s Pizza, посещал Белый дом. Источник утверждает, что попытка Трампа утвердить Кейна в Совет управляющих ФРС может вызывать сильное противодействие сената в связи с некогда выдвигавшимися обвинениями в сексуальных домогательствах в адрес бизнесмена.

Также, предполагает агентство, Трамп может утвердить Кейна на одну из вакантных высоких должностей в Белом доме.

Напомним, ФРС подвергается резкой критике со стороны Трампа. Он призывал ее не повышать процентную ставку, а в конце декабря появилась информация, что президент Соединенных Штатов решил уволить главу ФРС Джерома Пауэлла.

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