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США через суд потребовали от Сирии выплатить $300 млн за гибель Мэри Колвин

Политика

Вердикт вынесен, американцы собираются добиться исполнения приговора

Вашингтон, 1 февраля 2019, 04:47 — REGNUM  Сумма в размере $302 млн должна быть выплачена сирийским правительством семье журналистки Мэри Колвин по решению суда Вашингтона, сообщает Associated Press.

Указанная сумма — это компенсация семье Колвин, которая погибла в феврале 2012 года, как считает американский суд, по вине сирийских военных. Они, утверждает суд, специально нанесли удар по месту, где работала американская журналистка.

Напомним, Колвин погибла в Хомсе, где находилась нелегально. В Вашингтоне заявляют, что причиной ее гибели стал снаряд, запущенный Сирийской арабской армией, в Дамаске говорят, что она подорвалась на самодельной мине.

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Внешняя политика США
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