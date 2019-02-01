Конгресс США пытается ограничить вывод войск из Сирии

Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Группа членов конгресса США внесла в Палату представителей законопроекты, ограничивающие полномочия американского президента Дональда Трампа по выводу военного контингента Соединенных Штатов из Сирии и Южной Кореи, сообщает газета The Hill.

Газета сообщает, что среди инициаторов законопроекта были как представители Республиканской партии, так и Демократической. Согласно законопроекту, Пентагону будет запрещено сокращать военный контингент в Сирии меньше 1,5 тысяч военнослужащих.

При этом отмечается, что американское военное ведомство не сможет использовать финансовые средства на 2019 год, пока министр обороны, госсекретарь и директор Национальной разведки не ответят на вопросы конгрессменов.

Аналогичный законопроект касается вывода войск из Южной Кореи. Согласно документу, число военнослужащих армии США не должно быть меньше 22 тысяч человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 января американское издание Stars and Stripes сообщило, что США на самом деле не выводят свои войска из Сирии. По их данным, с момента объявления президентом Соединенных Штатов о выводе войск прошло более месяца, однако нет никаких реальных признаков ухода войск из САР.

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