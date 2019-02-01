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Покупатели венесуэльской нефти испугались санкций США

Политика

Трейдеры не спешат покупать нефть

Покупатели венесуэльской нефти испугались санкций США
Санкции дяди Сэма

Брюссель, 1 февраля 2019, 04:12 — REGNUM  Европейские покупатели венесуэльской нефти приостановили торговлю с нефтегазовой госкомпанией PDVSA из-за санкций, введенных в отношении нее со стороны Вашингтона, сообщает Reuters.

По данным трейдеров, ожидается, что Европейский союз тоже введет санкции в отношении венесуэльской PDVSA — вслед за Вашингтоном.

Напомним, на фоне политического обострения в Венесуэле, спровоцированного проамериканской оппозицией и заявлениями из Вашингтона против законной власти в Боливарианской Республике, Соединенные Штаты заблокировали активы PDVSA.

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Американское руководство объяснило свой шаг тем, что оно якобы печётся об интересах венесуэльского народа, «обворовываемого» президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. В свою очередь Мадуро назвал американскую атаку на госкомпанию аморальными.

Читайте подробнее: Мадуро: Американские санкции против PDVSA аморальны

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Санкции США против Венесуэлы
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