Глава МИД Великобритании не исключил переноса срока выхода страны из ЕС

Лондон, , 03:54 — REGNUM Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант не исключил возможного переноса сроков выхода страны из состава Евросоюза, сообщает The Guardian.

По его словам, перенос может произойти, если парламент одобрит соглашение с Брюсселем позже намеченного срока Brexit:

«Зависит от того, насколько затянется этот процесс. Если мы действительно одобрим сделку буквально перед 29 марта, то нам понадобится дополнительное время, чтобы принять необходимые законы. Но если уже в ближайшее время мы достигнем прогресса, то этого не потребуется».

Он также подчеркнул, что его позиция относительно сроков Brexit остается неизменной. Он заявил газете, что Brexit должен состояться по плану — 29 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за грядущего в конце марта выхода Великобритании из ЕС члены парламента могут остаться без февральских каникул. По словам лидера Палаты общин Адреа Лидсом, депутатам придется добиваться прогресса по ключевым вопросам Brexit вместо отдыха с 14 по 25 февраля.

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