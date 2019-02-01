Молдавия осуждает Россию и ПМР и ждет того же от других

Кишинёв, , 02:53 — REGNUM Молдавия потребовала от России, Украины, США, ЕС, Миссии ОБСЕ в Молдавии и председательствующей в ОБСЕ Словакии отреагировать и осудить открытие представительство Приднестровья в Москве. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявила на встрече с дипломами этих стран госсекретарь МИД Молдавии Татьяна Молчан.

Она заявила, что власти Молдавии «разочарованы и изумлены» недавним открытием официального представительства Приднестровья в Москве «под видом общественной организации». В Кишиневе считают, что данный шаг «явно противоречит основным положениям молдавско-российского Договора о дружбе и сотрудничестве», а также обязательствам, РФ, как беспристрастного посредника в процессе урегулирования молдавско-приднестровского конфликта.

Молча также осудила указ президент ПМР Вадима Красносельского, констатирующий, что Варница и еще ряд населенных пунктов, согласно конституции Приднестровья, входящие в ПМР, но подчиняющиеся Кишиневу, являются «временно находятся под контролем Молдавии». Власти Молдавии сочли это провокацией и «вызовом всем международным партнерам, участвующим в процессе переговоров по приднестровскому урегулированию». Моча также считает, что это может дестабилизировать ситуацию в Зоне безопасности и создать новый виток напряженности между двумя берегами Днестра.

Молдавский дипломат обратилась ко всем партнерам, участвующим в процессе урегулирования с просьбой «решительно отреагировать на эти вызывающие действия Тирасполя, которые в итоге подрывают процесс переговоров по урегулированию приднестровского конфликта».

В Миссии ОБСЕ в Молдавии в тот же день заявили, что «очевидно, что село Варница находится под управлением местных властей, чьи полномочия были подтверждены на молдавских местных выборах, прошедших в июне 2015 года».

Глава миссии Клаус Нойкирх заявил, что события, связанные с селом Варница и открытием приднестровского социально-культурного центра в Москве, могут подорвать доверие, сложившееся в последние годы в процессе приднестровского урегулирования. Он призвал обе стороны «сохранять курс на конструктивное взаимодействие и укрепление доверия и воздерживаться от любых односторонних действий, которые могут быть расценены как провокационные или приведут к напряженности».

25 января, напомним, президент Приднестровья Вадим Красносельский издал указ, согласно которому функции местных органов власти в селе Варница, которое находится под контролем молдавских властей, должен осуществлять Протягайловский сельский Совет народных депутатов и администрация села Протягайловка.

Тогда же премьер-министр Молдавии Павел Филип призвал уведомить посредников и наблюдателей в процессе приднестровского урегулирования об этом. А глава МИД Молдавии Тудор Ульяновский заявил, что «на самом деле, село Варница является территорией Республики Молдова и это абсолютно ясно, международно признано». «Мы бы не хотели, чтобы продолжались подобные провокации. Мы будем действовать оперативно, прагматично и в сотрудничестве с международными партнерами», — заявил глава внешнеполитического ведомства. По его словам, необходимо призвать, «в том числе и Россию, которая имеет влияние на Тирасполь, не допускать такие действия»,