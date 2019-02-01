Порошенко «оптимизировал» импорт оружия

Киев, , 02:40 — REGNUM Закон об оптимизации импорта продукции оборонного назначения, предполагающий возможность прямых закупок украинским министерством обороны у стран НАТО, подписал президент Украины Петр Порошенко, сообщили в его пресс-службе.

Порошенко поставил подпись под законом «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно осуществления закупок продукции, работ и услуг оборонного назначения по импорту», который украинский парламент одобрил 17 января 2019 г.

Комментируя решение Киева, Порошенко сказал, что теперь украинские армия, минобороны и генштаб смогут «напрямую закупать за рубежом то, что наши партнеры по НАТО готовы поставлять Украине». По его словам, он и ВСУ давно ждали принятия такого закона. Теперь отмечают в Киеве, будут сокращены расходы на импорт, процесс закупки будет идти быстрее.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря украинские источники распространили информацию о готовящемся к принятию Верховной радой закона, позволяющего минобороны этой страны напрямую проводить импортные закупки оружия. Заявление было сделано в связи с тем, что Вашингтон направил в Раду послание с предложением срочно принять соответствующий закон.

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