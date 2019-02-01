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Силовики провели обыски в мэрии Златоуста

Политика

По итогам проверки был запрошен и изъят ряд документов мэрии

Златоуст, Челябинская область, 1 февраля 2019, 02:15 — REGNUM  В администрации города Златоуста Челябинской области прошли обыски, сообщает пресс-служба Златоустовского городского округа.

Сообщается, что обыски проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД.

В ходе обысков правоохранители проверили информацию о расходовании денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. По итогам проверки был запрошен и изъят ряд документов мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января прокурор Дагестана Денис Попов заявил о прошедших массовых обысках на газовых предприятиях в республике. В результате проверок были выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ. Возбуждено восемь уголовных дел.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор Дагестана: На 1 тыс. газовых объектов республики прошли обыски

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