Силовики провели обыски в мэрии Златоуста

Златоуст, Челябинская область, , 02:15 — REGNUM В администрации города Златоуста Челябинской области прошли обыски, сообщает пресс-служба Златоустовского городского округа.

Сообщается, что обыски проводили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного МВД.

В ходе обысков правоохранители проверили информацию о расходовании денежных средств, полученных от населения в качестве оплаты за коммунальные услуги. По итогам проверки был запрошен и изъят ряд документов мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января прокурор Дагестана Денис Попов заявил о прошедших массовых обысках на газовых предприятиях в республике. В результате проверок были выявлены многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ. Возбуждено восемь уголовных дел.

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