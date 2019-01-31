ООН начинает подготовку к новому раунду переговоров по Западной Сахаре

Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Специальный посланник генерального секретаря ООН Хорст Кёлер в феврале начнёт серию консультаций в рамках подготовки второго раунда переговоров по мирному урегулированию в Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

Посланник ООН намерен провести встречи с представителями сторон конфликта — Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, а также соседних Алжира и Мавритании, выступающих в качестве стран-наблюдателей.

Источники издания сообщают, что на днях Хорст Кёлер проинформировал Совет Безопасности ООН об итогах круглого стола, состоявшего в декабре в Женеве, получил единодушную поддержку СБ ООН.

Сообщается также, что представители ЮАР, которая получила временное членство в Совете Безопасности на 2019−2020 годы, в ходе заседания высказались за более активную роль Африканского союза в урегулировании конфликта.

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Как передавало ИА REGNUM, в начале декабря в Женеве состоялись переговорыпо политическому урегулированию в Западной Сахаре. В консультациях принимали участие представители Фронта ПОЛИСАРИО и Марокко, а также Алжира и Мавритании. Стороны договорились о проведении нового раунда переговоров в марте 2019 года.

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